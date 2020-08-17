Motosikletin çarptıgı yaya ağır yaralandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Murat Ç. idaresindeki motosikletiyle, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Mithat Ö'ye (39) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mithat Ö. kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Mithat Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.
■ İBRAHİM UZUN
■ İBRAHİM UZUN
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