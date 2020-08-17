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Haberler Aydın Motosikletin çarptıgı yaya ağır yaralandı

Motosikletin çarptıgı yaya ağır yaralandı

Giriş Tarihi: 17.8.2020
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde Murat Ç. idaresindeki motosikletiyle, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Mithat Ö'ye (39) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mithat Ö. kanlar içerisinde yere yığıldı. Hastaneye kaldırılan Mithat Ö'nün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

■ İBRAHİM UZUN
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