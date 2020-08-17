Tedbire uymayan yandı

Aydın'da Kovid- 19 ile mücadele kapsamındaki tedbirlere uymayan 23 işletme ve 22 kişiye 57 bin 870 lira ceza uygulandı. 'Sağlık için hepimiz' sloganıyla Vali Hüseyin Aksoy liderliğinde alınan önlemlere uyulup uyulmadığı kolluk kuvvetlerince sürekli denetleniyor. Denetlemelere katılan Aksoy, "Aydın'da denetlenen 11 bin 716 işletmeden 23'üne ve 22 kişiye toplam 57 bin 870 lira idari para cezası uygulandı" dedi.

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