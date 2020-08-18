Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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Aydın'daki yangın antik kente sıçramadan söndürüldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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