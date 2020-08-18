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Haberler Aydın Aydın'daki yangın antik kente sıçramadan söndürüldü

'daki sıçramadan söndürüldü

'da çıkan , Priene kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili oldu. Yangın, 3 saat süren çalışmaların ardından, sıçramadan söndürüldü.

Aydın'daki yangın antik kente sıçramadan söndürüldü

18.08.2020, 09:11 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020,09:18

Aydın'ın Söke ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Priene Antik Kenti kalıntılarına 3 kilometre mesafede etkili olurken, yangına havadan ve karadan müdahale edildi.

Yaklaşık 3 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

DHA

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