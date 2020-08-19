16 yaşındaki sürücü kazaya neden oldu

Çorum'da 16 yaşındaki E.Y'nin kullandığı otomobil, Mesut A. (36) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Mesut A, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, çocuk sürücü gözaltına alındı.