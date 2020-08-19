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Haberler Aydın 16 yaşındaki sürücü kazaya neden oldu

16 yaşındaki sürücü kazaya neden oldu

16 yaşındaki sürücü kazaya neden oldu
Giriş Tarihi: 19.8.2020

Çorum'da 16 yaşındaki E.Y'nin kullandığı otomobil, Mesut A. (36) yönetimindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücü Mesut A, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, çocuk sürücü gözaltına alındı.

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