8 ayda 365 yangın

SON aylarda orman yangınları sayı-larında meydana gelen artışın yanın-da, orman dışındaki kırsal alanlarda meydana gelen yangınlarda da artış var. İzmir Orman Bölge Müdürlü-ğü'nden alınan bilgiye göre, yılbaşın-dan bu yana İzmir ve Manisa'da 182 orman yangınına ve 183 adet orman dışı kırsal yangına müdahale edil-diği öğrenildi. Özellikle tarla, bahçe gibi ziraat arazilerinde ihmal ve dik-katsizlikten kaynaklanan yangınlar, müdahale edilmediğinde ormanlık alanlara sıçrayabiliyor.