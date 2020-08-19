  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da korkunç kaza! Özel harekat polisi hayatını kaybetti

'da korkunç ! Özel harekat polisi hayatını kaybetti

'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında kalan özel harekat polisi , hayatını kaybetti. Polisin görev yerinin olduğu, ailesini ziyaret etmek için Aydın'a geldiği öğrenildi. ile ilgili soruşturma sürüyor.

Aydın'da korkunç kaza! Özel harekat polisi hayatını kaybetti

19.08.2020, 08:49 Güncelleme Tarihi: 19.08.2020,08:57

Aydın'ın Burhankent ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mehmet Deniz (33), hayatını kaybetti. Deniz'in Mardin'de özel harekat polisi olarak görev yaptığı, rahatsızlanan babasını ziyaret etmek için kente geldiği öğrenildi.


Kaza, saat 22.30 sıralarında Aydın- Denizli Karayolu kırsal Kızıldere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Aydın istikametinden Denizli'ye doğru seyir halinde olan Rıza Murat Y. yönetimindeki 67 TM 058 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeyen çalışan Mehmet Deniz'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Deniz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Deniz'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


MARDİN'DE GÖREV YAPIYORDU
Kazada yaşamını yitiren Mehmet Deniz'in Mardin'de özel harekat polisi olarak görev yaptığı, rahatsızlanan babasını ziyaret etmek için Buharkent ilçesine geldiği öğrenildi.


Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

DHA

Aydın’da mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklandı Süt sağmaya giden Özlem'den hala haber yok

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da korkunç kaza! Özel harekat polisi hayatını kaybetti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA