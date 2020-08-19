Ölümle dans

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Güzelhisar Mahallesi 32 sokakta bulunan 5 katlı apartmanın dış cephesinin mantolamasını yapan inşaat işçisinin, iş güvenliğine uygun hiçbir önlem almadan metrelerce yükseklikte tehlikeli şekilde çalışması görenleri hayrete düşürdü.

HİÇBİR TEDBİR YOK

TEDBİR almadan metrelerce yüksekliğe ekmek parası kazanmak için çıkan ve can güvenliğini hiçe sayan inşaat işçisinin, baret takmadığı, yelek giymediği ve emniyet kemeri kullanmadığı görüldü.

KAZIM YÖRÜKCE