Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı açıklarında lastik bot olduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgeye giderek lastik botta bulunan 42 kaçak göçmeni kurtardı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği öğrenildi.
DHA
Kuşadası'nda 42 kaçak göçmen kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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