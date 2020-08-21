Tire Süt, domates işleme tesisi kuruyor

YATIRIMLARINI hızlandıran Tire Süt Kooperatifi, şimdi de domates işleme tesisi kuruyor. Geçen yıl, yöredeki incir üreticisine tüccarla yaşadığı sorun nedeniyle sahip çıktıklarını hatırlatan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Bu kez, domates işleme tesisi kurup, üreteceğimiz mamüllerle çiftçimizin alın terine sahip çıkacağız" dedi.

TARIMDA YENİ MARKA

Tarlada domatesin 35 kuruşa düşmesiyle üreticilerin zarar ettiğini belirten Başkan Eskiyörük, "Kooperatif olarak stratejik bir hamleyle geçen yıl üreticiden incir aldık. İlçeye dışarıdan alıcılar akın etti. Fiyat, 25 liraya kadar çıktı. Bu yıl ise domates üreticisi emeğinin karşılığını alamıyor. Kuracağımız işleme tesisi ile ürettiğimiz mamülleri en geç bir yıl içinde marketlerin raflarına koyacağız. Fizibilite çalışmalarına başladık. Yer sorunumuz yok. Salçadan daha çok, ketçap, kurutulmuş domates gibi yan mamüller üretmeyi planlıyoruz" diye konuştu. Eskiyörük, "Kooperatif olarak gücümüz yettiğince ilçemizdeki tüm tarımsal ürünler için işleme tesisleri kurmaya gayret edeceğiz. Tire'nin kestanesi artık paketlenmiş kestane şekeri olarak gitmeli. Tire Süt Kooperatifi gibi yeni tarımsal markalar yaratmalıyız. Kooperatiflerin KOBİ statüsüne alınarak desteklemelerden faydalanabilmesi için Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşüp yardım istedik" dedi.

NADİR UYSAL