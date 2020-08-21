Yıkım kararı çıkan binaları boyadılar

Yeni Asır'ın 'Yolsuzluk binaları' başlığıyla okurlarına duyurduğu haberin ardından binalardaki kaçak yapılar mühürlenerek firmaya ceza kesildi ve yıkım için firmaya süre verildi. Kuşadası Belediye Encümeni kararını hiçe sayan yandaş firma ise, kanun tanımaz tavırlarına bir yenisini daha ekledi. Binalardaki kaçak kısımların yıkımını yapmayan firma, bir de binada boya ve badana çalışması başlattı. Yol yapımı için bağışladığı arsaya kaçak bina dikilmesi üzerine hukuk mücadelesi başlatan Cengiz Konuk'un avukatı ve oğlu Berk Konuk, 10 yıldır firmanın belediye tarafından korunduğunu iddia etti.

40 GÜNDE 3 FARKLI YAZI

FİRMANIN belediyeden güç alarak yıkım yapmadığını dile getiren Konuk, "Kaçak binaların yapıldığı 855 ada 44 ve 45 parseller hakkında ocak ayından beri belediyeye birçok şikayette bulunduk. Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde yapı kayıt belgelerinin iptali davasını da açtık. Kuşadası Belediyesi, mahkemeye 1 Haziran'da 'aykırılık yok' yazısı gönderirken 9 Haziran'da hazırladığı teknik raporda birçok aykırılık bulmaktadır. 10 Temmuz'da gönderilen Valilik yazısında ifade edilen 2'nci raporda ise sadece 45 parselin çatısı ve güneşlenme terası aykırılığı yer almakta. Bu alanlar hakkında onlarca bilirkişi raporu, tespit, fotoğraf olmasına rağmen Kuşadası Belediyesi 40 günde 3 farklı yazı yazarak firmayı kolladığını ortaya koydu. Kuşadası Belediyesi hem eksik ve geç işlem tesis ederek hem de Resmi Belgede Sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçlarını işlemiştir" dedi.

İBRAHİM UZUN