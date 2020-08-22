ATM’de bulduğu parayı teslim etti

Aydın Nazilli'de işten çıkarak evine giden Reis Erbek, Beşeylül Ortaokulu önünde bulunan özel bir banka şubesinin otomatik para çekme makinesinin para haznesinde kimliği belirsiz bir vatandaş tarafından işlem sonrası unutulan parayı buldu. Erbek, durumu telefonla aradığı bankanın müşteri hizmetlerine bildirdi. Ertesi sabah parayla birlikte banka şubesine giderek durumu anlatan Erbek, gerekli incelemelerin ardından hazırlanan tutanak karşılığında 4 bin 800 lirayı teslim etti. Vatandaşlık görevini yerine getirdiğini söyleyen Erbek, "Ben bir vatandaş olarak üzerime düşeni yaptım" ifadelerini kullandı.

ÜMİT ÖZMEN