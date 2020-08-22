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Haberler Aydın Evlenen polislere kelepçe taktılar

Evlenen polislere kelepçe taktılar

Evlenen polislere kelepçe taktılar
Giriş Tarihi: 22.8.2020

AYDIN Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 27 yaşındaki Kübra Özdemir ile motosiklet timinde görev yapan Semih Erdoğan hayatlarını birleştirdi. Genç çift, İlçe Müftülüğü'nde gerçekleşen nikah törenine ekip araçlarının sirenleri eşliğinde gitti. Nikahlarına polis üniformaları ile katılan çifte, nikahın ardından meslektaşları altın yerine birbirlerinden ömür boyu ayrılmamaları için sembolik olarak kelepçe taktı. Mutlu çift, 2 yıllık beraberliklerini evlilikle taçlandırmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi. Genç çift, nikah töreninin ardından keman, klarnet ve darbuka eşliğinde meslektaşları ile dans etti.

KAZIM YÖRÜKCE

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