Kepçeyle kız istedi

Aydın'ın Söke ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan 25 yaşındaki İlker Yörük, 23 yaşındaki kız arkadaşı Müge Karaoğlu'na olağan dışı bir evlilik teklifinde bulundu. Abisi ve arkadaşlarından yardım isteyen Yörük, temin ettiği iş makinasının ucuna binerek kız arkadaşının oturduğu apartmanın 3. katına çıktı. Çılgın aşık havai fişek ve konfetiler eşliğinde evlilik teklifinde bulunurken, balkona çıkan Müge Karaoğlu da büyük şaşkınlık yaşadı. Genç kızın teklifi kabul etmesinin ardından yüzükler takıldı. İlker Yörük, kendisine fikir veren ağabeyi ve yengesine teşekkür etti.

İHSAN KARATAŞ