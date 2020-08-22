Tapu dairesinde dehşet saçtılar!

Aydın'ın Efeler ilçesinde Tapu Dairesi'nde alım satım sırasında yaşanan anlaşmazlık nedeniyle çıkan kavgada 2 kişi yaralandı. Olay, Hasan Efendi Mahallesi'ndeki Tapu Dairesi'nde meydana geldi. Osman Yozgatlı Mahallesi Tellidede mevkiindeki iki katlı bir apartmanın satışını yapmak için iki aile Tapu Dairesi'ne gitti. Hisseli apartmanın devri sırasında Orhan Korkmaz kendisinin hissesini devretmekten vazgeçti. Erhan Kılıç ile kardeşi Orhan Kılıç, hissesini devretmeyen ve aldığı kaporoyu vermeyen Orhan Korkmaz ile tartıştı.

HİSSESİNİ DEVRETMEDİ

TARTIŞMANIN büyüyerek kavgaya dönüşmesinin ardından iki kardeş yanlarında bulunan bıçakla, Tapu Dairesi içerisinde dehşet saçtı. Olayda Orhan Korkmaz göğsünden, kardeşi Fatih Korkmaz ise bacağından yaralandı.

ORHAN Korkmaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, Erhan Kılıç ve Orhan Kılıç'ı yakalarken iki kardeş ve iki yakınları tutuklandı.

KAZIM YÖRÜKCE