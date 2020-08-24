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Haberler Aydın 11 yıl önce cinayet işlediği yerde yine silahını ateşledi

11 yıl önce işlediği yerde yine silahını ateşledi

'ın Nazilli ilçesinde, husumetli iki grup arasında çıka silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı. Hayatını kaybeden kişinin kavgayı ayırmaya çalışan olduğu, cinayeti işleyen Ali E.'nin ise aynı yerde 2009 yılında bir kişiyi daha tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi. Kaçan şüphelisi aranıyor.

11 yıl önce cinayet işlediği yerde yine silahını ateşledi

DHA

24.08.2020, 08:57 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020,09:13

Olay, saat 23.30 sıralarında Arslanlı Mahallesi kahvehaneler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında daha önceden husumet olan Ali E. ile Yasin B. karşılaştı. Bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Ali E., iddiaya göre belinden çıkardığı tabancayla Yasin B. ve yanındakilere ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar Yasin B. ile kavgayı ayırmak isteyen Hasan Kuruoğlu'na isabet etti.

Şüpheli Ali E. olay yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan yaralılardan Hasan Kuruoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yasin B.'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

AYNI YERDE DAHA ÖNCE DE CİNAYET İŞLEMİŞ
Öte yandan, cinayet şüphelisi Ali E.'nin 2009 yılında da aynı adreste çıkan kavgada Yasin B.'nin yakını Muzaffer Balcı'yı tabancayla vurarak öldürdüğü öğrenildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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