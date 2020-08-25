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Haberler Aydın Aydın'da, 30 kaçak göçmen kurtarıldı

'da, 30 kurtarıldı

'ın Didim ilçesi açıklarında unsurlarınca itilen 22 ile Kuşadası açıklarında yardım talebinde bulunan 8 kaçak göçmen, Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'da, 30 kaçak göçmen kurtarıldı

25.08.2020, 09:04

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Ağustos 01.15 sıralarında Kuşadası ilçesinde, Sazlık Koyu'nda kayalıklar üzerinde olan bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye gelerek lastik bottaki 8 kaçağı kurtardı.

Öte yandan ekipler 23 Ağustos 12.50 sıralarında Didim ilçesi Bulamaç Adası açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan can salları içerisindeki 22 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı.

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