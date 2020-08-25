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Haberler Aydın Hurda araç alev topuna döndü

Hurda araç alev topuna döndü

Hurda araç alev topuna döndü
Giriş Tarihi: 25.8.2020

AYDIN'IN Söke ilçesi sanayi sitesinde bir araç alev alev yandı. Yangın Söke Sanayi Sitesi'nde çıktı. Park halinde bulunan ve trafikten men edilerek hurdaya ayrılmış olan araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Araç alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma ile yangın söndürüldü.

KAZIM YÖRÜKCE

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