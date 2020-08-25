AYDIN'IN Söke ilçesi sanayi sitesinde bir araç alev alev yandı. Yangın Söke Sanayi Sitesi'nde çıktı. Park halinde bulunan ve trafikten men edilerek hurdaya ayrılmış olan araç, kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. Araç alev topuna dönerken, çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye haber verdi. İtfaiye ekiplerince yapılan çalışma ile yangın söndürüldü.
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Hurda araç alev topuna döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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