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Haberler Aydın Otomobilden atlayan muhtar ölümden döndü

Otomobilden atlayan muhtar ölümden döndü

Otomobilden atlayan muhtar ölümden döndü
Giriş Tarihi: 25.8.2020

Aydın'da Karahayıt Mahallesi Muhtarı Erol Çelik, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Otomobilden son anda kendini atarak kurtulan muhtar Çelik, ölümden döndü.

İHSAN KARATAŞ

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