Otomobilden atlayan muhtar ölümden döndü

Aydın'da Karahayıt Mahallesi Muhtarı Erol Çelik, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Otomobilden son anda kendini atarak kurtulan muhtar Çelik, ölümden döndü.
İHSAN KARATAŞ
Aydın'da Karahayıt Mahallesi Muhtarı Erol Çelik, kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Otomobilden son anda kendini atarak kurtulan muhtar Çelik, ölümden döndü.
İHSAN KARATAŞ
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