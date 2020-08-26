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Aydın’ın bir ilçesi karantinada

Aydın’ın bir ilçesi karantinada
Giriş Tarihi: 26.8.2020

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 36 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine aileleriyle birlikte 254 kişi karantinaya alındı. Bozdoğan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel tarafından korona virüs görülen mahallelerde dezenfeksiyon işlemi yapıldı.

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