Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde 36 kişide koronavirüs tespit edilmesi üzerine aileleriyle birlikte 254 kişi karantinaya alındı. Bozdoğan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı personel tarafından korona virüs görülen mahallelerde dezenfeksiyon işlemi yapıldı.
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Aydın’ın bir ilçesi karantinada haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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