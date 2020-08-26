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Haberler Aydın Kafasına kale direği düştü

Kafasına kale direği düştü

Kafasına kale direği düştü
Giriş Tarihi: 26.8.2020

Aydın'ın Kuşadası ilçesine tatil için geldiği 5 yıldızlı otelde futbol oynarken başına kale direği düşen Göksel K. (21) ağır yaralandı. Üç saat süren başarılı bir ameliyat geçiren genç tatilci, 4 gün daha yoğun bakımda kaldıktan sonra sağlık durumunun iyiye gitmesiyle birlikte normal servise alındı. Gencin babası Mustafa K, oğlunun ölümden döndüğünü belirterek, "Otelden şikayetçiyiz. Kale direği düzgün monte edilmemiş. Sağlık işlemlerimizin ardından otelle ilgili suç duyurusunda bulunacağız" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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