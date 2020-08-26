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Haberler Aydın Kamyonetler kavsakta çarpıstı

Kamyonetler kavsakta çarpıstı

Kamyonetler kavsakta çarpıstı
Giriş Tarihi: 26.8.2020

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Mursallı Mahallesi'nde meydana geldi. Behçet K. yönetimindeki kamyonet kavşakta Osman Ç. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada Behçet K. ile beraberindeki Tahsin Y. yaralandı.Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ

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