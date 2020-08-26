Kamyonetler kavsakta çarpıstı

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Olay, Mursallı Mahallesi'nde meydana geldi. Behçet K. yönetimindeki kamyonet kavşakta Osman Ç. idaresindeki kamyonetle çarpıştı. Kazada Behçet K. ile beraberindeki Tahsin Y. yaralandı.Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
İHSAN KARATAŞ
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