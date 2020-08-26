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Haberler Aydın TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza

Otoyolu’nda zincirleme

TEM Otoyolu’nda zincirleme kaza
Giriş Tarihi: 26.8.2020

KOCAELİ'NİN TEM Otoyolu Gebze gişeler mevkiinde yol çalışması alanındaki tabelaya çarpan B.Ç. idaresindeki otomobil savruldu. Kaza yapan araca arkadan gelen plakası öğrenilemeyen bir kamyon ile A.A. idaresindeki İngiltere plakalı otomobil çarptı. Araçlardan çıkarılan otomobil sürücüleri B.Ç. ve A.A, araçlarda bulunan E.Z.Ç. ile T.A.A. adlı 4 yaralı, sağlık ekiplerine teslim edildi. Araçlar içinde sıkışarak hayatını kaybeden A.Ç, G.Y. ve A.Ç'nin cansız bedenleri ise morga kaldırıldı.

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