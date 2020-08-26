Türk vicdanı

Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itilen 22 kaçak göçmen ile Kuşadası açıklarında yardım talebinde bulunan 8 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Muğla'da ise botları arızalanan 21 göçmen kurtarıldı.

YARDIM TALEP ETTİLER

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 22 Ağustos'ta 01.15 sıralarında Kuşadası ilçesinde, Sazlık Koyu'nda kayalıklar üzerinde olan bir grup kaçak göçmenin yardım talebinde bulunduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, bölgeye gelerek 8 kaçağı kurtardı.

GERİ İTİLDİLER

23 Ağustos günü 12.50 sıralarında Didim ilçesi Bulamaç Adası açıklarında 2 can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına itildiği bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan can salları içerisindeki 22 kaçak göçmeni kurtardı. Kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkarıldı.



BOTLARI ARIZALANDI

Muğla'da ise Bodrum ilçesinden Yunanistan'ın İstanköy adasına geçmeye çalışan 21 Suriye ve Iraklının bulunduğu lastik bot arızalandı. Bottakiler Sahil Güvenlik tarafından kurtarıldı. Turgutreis Limanı'na getirilen göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İBRAHİM UZUN/ADEM ÜLKER