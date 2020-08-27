Jandarma incir timi kuruldu

İNCİR üretiminde dünya liderliğini sürdüren Aydın'da oluşan 25 milyon lira büyüklüğündeki dev pazar hırsızlık şebekelerinin iştahını kabarttı. İncirin bahçelerden çalınması üzerine sopa ve silahla incir nöbeti tutan üreticilerin, hırsızlara çare bulunması talebini Yeni Asır, "25 milyon liralık incir nöbeti" başlığıyla okurlarına duyurmuştu.

GÖZ AÇTIRILMAYACAK

İNCİR hırsızlarına karşı Germencik Kaymakamı Ayhan Işık, ilçede olağanüstü hal ilan etti. Konuyla ilgili toplantı düzenleyen Kaymakam Ayhan Işık, "İncir hırsızlıklarıyla mücadelemiz kararlılık ve kurumsal iş birliği içerisinde devam edecek. Güvenlik birimlerimiz incir bahçelerinin etrafında devriye gezecek. Ayrıca jandarma içerisinde kurduğumuz incir timi, bahçelere şok baskınlar yaparak hırsızlara göz açtırmayacak. Üreticimizin alın terine göz dikilmesine ve haksız rekabete müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

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