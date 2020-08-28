Aydın'da korona tedbirleri arttı, yeni yasaklar geldi

Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi kararı ile Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında Aydın'daki kurumlarda her türlü yiyecek ve içecek ikramı yasaklandı.Tüm dünyayı tehdit eden Korona virüs (Covid-19) salgını ülkemizde görüldüğü günden bu yana 6 binin üzerinde kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu. İnsan sağlığını tehdit eden Korona virüse karşı alınan önlemler her geçen gün arttırılmaya devam ediyor. Aydın'da Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında toplanan Aydın İl Umumi Hıfzıssıha Meclisi Aydın'da da tüm kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmetleri istisna olmak üzere paketli su servisi haricindeki tüm ikramlar yasakladı.Konu ile ilgili yapılan açıklamada, "Konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması, tedbirlere uymayanlarla ilgili İl Umumi Hıfzıssıha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince idari para ceza verilmesi, aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanunu'nun 195'nci maddesi kapsamında gerekli adli işlemin başlatılmasına oy birliği ile karar verildi" denildi.

IHA

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