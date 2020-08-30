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Haberler Aydın Aydın’da iki mahalle daha karantinada

Aydın’da iki mahalle daha karantinada

Aydın’da iki mahalle daha karantinada
Giriş Tarihi: 30.8.2020

Aydın'ın Bozdoğan ilçesine bağlı Altıntaş ve Tütüncüler Mahallelerinin ardından, Karacasu'nun Işıklar ve Geyre Mahallerinde vaka sayısı 44'e yükselince, karantina kararı alındı. Aydın'da karantina altındaki mahalle sayısı da 4'e çıkmış oldu. Geyre Mahallesi sınırları içinde bulunan Afrodisias Antik Kenti karantina tedbirleri kapsamı dışında bırakılırken, tatilciler bu süreçte Afrodisias'ı ziyaret edilebilecek.

ÜMİT ÖZMEN

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