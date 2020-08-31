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Haberler Aydın ‘Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti’

‘Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti’

Korona virüsü salgını devam ederken güzel haberler de gelmeye devam ediyor. ’da virüse yakalanıp tedavisinin ardından taburcu olan İl Müdürü yaşadıklarını Yeni Asır’a anlattı.

‘Hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti’
Giriş Tarihi: 31.8.2020

Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un, geç-tiğimiz Nisan ayında yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede Kovid-19 testi pozitif çıktı.

'ÇOK AĞRILARIM VARDI'
Adnan Menderes Üniversite-si Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra iyileşen ve immun plazma bağışı yapan Okumuş, yaşadıkla-rıyla ilgili şunları söyledi: "Ayakta duracak halim kalmamıştı. İştahım kesilmişti ve hiçbir şey yiyemiyor-dum. Virüse yakalanmış olabileceğime ihti-mal dahi vermiyordum. Testlerimin ardından sonuçlar pozitif çıkınca hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Çok ağrılarım vardı. Herhalde artık bu şekilde yaşayamaya-cağım, öleceğim diye düşünmeye başlamış-tım." Eşi ve çocuklarıyla vedalaşmanın bile aklından geçtiğini söyleyen Okumuş, "Korona virüsle mücadele etmek çok zordu. O yüzden Kovid-19 tedbirlerine yeteri kadar uymayan vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Kesin-likle, bana bulaşmaz, demesinler. Ben virüsü nasıl kaptım, hiç anlayamadım. Virüsün nere-den nasıl geleceği hiç belli olmaz" dedi.

Kazım YÖRÜKCE

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