Aydın Milli Eğitim Müdürü Seyfullah Okumuş'un, geç-tiğimiz Nisan ayında yüksek ateş şikayetiyle başvurduğu hastanede Kovid-19 testi pozitif çıktı.



'ÇOK AĞRILARIM VARDI'

Adnan Menderes Üniversite-si Hastanesi'nde tedavi gördükten sonra iyileşen ve immun plazma bağışı yapan Okumuş, yaşadıkla-rıyla ilgili şunları söyledi: "Ayakta duracak halim kalmamıştı. İştahım kesilmişti ve hiçbir şey yiyemiyor-dum. Virüse yakalanmış olabileceğime ihti-mal dahi vermiyordum. Testlerimin ardından sonuçlar pozitif çıkınca hayatım film şeridi gibi gözümün önünden geçti. Çok ağrılarım vardı. Herhalde artık bu şekilde yaşayamaya-cağım, öleceğim diye düşünmeye başlamış-tım." Eşi ve çocuklarıyla vedalaşmanın bile aklından geçtiğini söyleyen Okumuş, "Korona virüsle mücadele etmek çok zordu. O yüzden Kovid-19 tedbirlerine yeteri kadar uymayan vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum. Kesin-likle, bana bulaşmaz, demesinler. Ben virüsü nasıl kaptım, hiç anlayamadım. Virüsün nere-den nasıl geleceği hiç belli olmaz" dedi.

Kazım YÖRÜKCE