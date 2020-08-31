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Haberler Aydın Kızılçamlar alev alev yandı

Kızılçamlar alev alev yandı

Aydın'ın Bozdoğan ve Sultanhisar ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü. İlk Bozdoğan'a bağlı Örentaht Mahallesi'nde çıktı. Ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Kızılçamlar alev alev yandı
Giriş Tarihi: 31.8.2020

Kızılçamlar alev alev yanarken, bölgeye 6 helikopter, bir uçak, 16 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda görevli sevk edildi. 2 saat süren yangın kontrol altına alınırken bölgede 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Sultanhisar'a bağlı Malgaçemir Mahallesi'nde bulunan Malgaç Çayı kenarında çıkan yangına ise ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ardından itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının 3-4 hektarlık alanı etkilediği, ormanlık alanda ise ciddi bir hasar olmadığı öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKCE

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