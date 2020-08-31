Kızılçamlar alev alev yandı

Kızılçamlar alev alev yanarken, bölgeye 6 helikopter, bir uçak, 16 arazöz, 3 dozer ile çok sayıda görevli sevk edildi. 2 saat süren yangın kontrol altına alınırken bölgede 10 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Sultanhisar'a bağlı Malgaçemir Mahallesi'nde bulunan Malgaç Çayı kenarında çıkan yangına ise ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı. Ardından itfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının 3-4 hektarlık alanı etkilediği, ormanlık alanda ise ciddi bir hasar olmadığı öğrenildi.

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