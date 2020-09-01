‘10 gün oksijene bağlı ölümle pençeleştim’

Aydın Karpuzlu'dan 1994 yılında savaş muhabiri olarak Bosna Hersek'e giden 56 yaşındaki Hüseyin Orman, savaş sonrasında yaşadığı psikolojik sorunlar yüzünden gazeteciliği bırakarak Bosna Hersek'te dönercilik yapmaya başladı. Bir süre dükkan işlettikten sonra emekli olan evli ve 3 çocuk babası Hüseyin Orman'a, 26 Temmuz'da yüksek ateş, halsizlik, öksürük şikayetiyle gittiği hastanede korona virüsü teşhisi konuldu. Bosna'da tedavisine başlanan ve 17 gün boyunca hastanede yaşam mücadelesi veren Hüseyin Orman, ömür boyu unutamayacağı acı dolu günlerin ardından hastalığı yenmeyi başardı.



ASPİRİN İÇ GEÇER DEDİLER

Tedavi sırasında yaşadıklarının hayat boyu aklından çıkmayacağını belirten Orman, şunları söyledi: "Bu hastalığı nereden ve nasıl kaptığımı hiç bilmiyorum. İlk önce yorgunluk belirtileri, grip ve öksürük semptomları ortaya çıktı. Korona virüsüne yakalandığımdan şüphelenerek doktora gittim. Doktorlar, 'Aspirin iç, dinlen, geçer' dediler. Ben de günde 3 defa Aspirin almaya başladım. Bunun yanında enerji içecekleri içtim. Yine de çok güç kaybettim. İkinci günden sonra hiçbir şey yiyemez oldum."





İŞKENCE GİBİ GÜNLER

"Hiçbir şeyden tat almamaya başladım. Oturmakta bile yorulur duruma geldim. Bir hafta sonra tekrar doktora gittim. Test yaptılar ve bir gün sonra testimin pozitif çıktığını öğrendim. Böyle bir hastalık daha önce hiç görmedim. Hastanede ilk 10 gün sürekli oksijen verildi. Yanımda yatan bir hastanın öldüğünü gördüm. Günlerce nefes almakta güçlük çekmek işkenceden farksızdı. Sonunda çok şükür kurtulmayı başardım. İnsan bu hastalığın fiziksel ve ruhsal yönden nasıl acı çektirdiğini başına gelince anlıyor. Bu yüzden çok dikkatli olmak gerekiyor. İnşallah kimsenin başına gelmez" şeklinde konuştu.

Kazım YÖRÜKCE