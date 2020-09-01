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Haberler Aydın Aydın'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü genç kız, yaşamını yitirdi

Aydın'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü , yaşamını yitirdi

Aydın'da aracın sulama kanalına düşmesi sonucu 22 yaşındaki , hayatını kaybetti.

Aydın'da sulama kanalına düşen aracın sürücüsü genç kız, yaşamını yitirdi

01.09.2020, 17:36

Çeştepe Mahallesi Hayvan Pazarı mevkisinde Ayşegül Aydın yönetimindeki 09 LZ 900 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tamamı suya gömülen araç, çekici yardımıyla çıkartıldı. Sürücü koltuğunda emniyet kemeri takılı haldeki Ayşegül Aydın, araçtan çıkartılarak ambulansa alındı. Genç kız, ambulanstaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.





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