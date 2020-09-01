Karantinaya alınan evlere afiş asıldı

AYDIN Karacasu'da, karantina altına alınan evlere afiş asıldı. Karacasu'da vaka sayılarının artması üzerine pozitif vaka bulunanların ve bunlarla temas edenlerin evleri afiş asılarak işaretlendi. Karacasu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Salgın Yönetim Kurulu kararıyla ilçede karantina evleri için hazırlanan afişlerde, "Dikkat, Covid-19 nedeniyle bu ev karantina altındadır. Giriş ve çıkış yasaktır. Şahıslarla temas eden kişilerin kendi sağlıkları için 44116 16 numaralı telefona bilgi vermeleri gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ilçedeki vaka sayısının 8, temaslı sayısının 108'e çıktığını belirterek, "Lütfen sağlığımızın bekçisi olalım" dedi.

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