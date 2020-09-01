  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Karantinaya alınan evlere afiş asıldı

Karantinaya alınan evlere afiş asıldı

Karantinaya alınan evlere afiş asıldı
Giriş Tarihi: 1.9.2020

AYDIN Karacasu'da, karantina altına alınan evlere afiş asıldı. Karacasu'da vaka sayılarının artması üzerine pozitif vaka bulunanların ve bunlarla temas edenlerin evleri afiş asılarak işaretlendi. Karacasu Kaymakamlığı İlçe Hıfzıssıhha Kurulu ve Salgın Yönetim Kurulu kararıyla ilçede karantina evleri için hazırlanan afişlerde, "Dikkat, Covid-19 nedeniyle bu ev karantina altındadır. Giriş ve çıkış yasaktır. Şahıslarla temas eden kişilerin kendi sağlıkları için 44116 16 numaralı telefona bilgi vermeleri gerekmektedir" ifadeleri yer aldı. Karacasu Kaymakamı Ahmet Soley ilçedeki vaka sayısının 8, temaslı sayısının 108'e çıktığını belirterek, "Lütfen sağlığımızın bekçisi olalım" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Karantinaya alınan evlere afiş asıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA