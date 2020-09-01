Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde çıkan yangında 30 dekar arazi zarar gördü. Sultanhisar'a bağlı Malgaçmustafa mahallesinde dün çıkan yangın kontrol altına alındı. Soğutma işlemlerinin ardından yangının boyutu gün yüzüne çıktı. Yangının ardından 30 dekar arazi küle dönerken AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Orman İşletme ekiplerine özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
KAZIM YÖRÜKCE
Zeytinlikte çıkan yangında zarar büyük haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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