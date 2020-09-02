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Aydın'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu

Aydın'da iki gündür haber alınmayan Hüseyin Arslan'ın otomobili sazlık alanda bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan'ın aracı suya batmış halde bulundu.

AA 02.09.2020, 14:44 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020,14:55