  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Aydın Aydın'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu

'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu

'da iki gündür haber alınmayan 'ın otomobili sazlık alanda bulundu. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Arslan'ın aracı suya batmış halde bulundu.

Aydın'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu

AA

02.09.2020, 14:44 Güncelleme Tarihi: 02.09.2020,14:55

Aydın'ın Söke ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişinin otomobili, sazlık alanda suya batmış halde bulundu.

Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Arslan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Arslan'ın kullandığı otomobilin son olarak Balat ile Atburgazı mahalleleri arasında görüldüğünü belirledi.

Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Arslan'ın aracını sazlık alanda suya batmış halde buldu. Araç, çekici yardımıyla çıkarıldı.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timi (SAT) sulak alanda arama çalışması başlattı.

Kütahya'daki kanlı olayda yeni gelişme! Saklandığı köy ev inde yakalandı Leyleklerin dikkat çeken vefası Ateşli silahla vurulan şah kartal tedavi altına alındı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA