Aydın'da kayıp kişinin otomobili sazlık alanda bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde iki gündür haber alınamayan kişinin otomobili, sazlık alanda suya batmış halde bulundu.
Evli ve 2 çocuk babası Hüseyin Arslan'dan haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Arslan'ın kullandığı otomobilin son olarak Balat ile Atburgazı mahalleleri arasında görüldüğünü belirledi.
Çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, Arslan'ın aracını sazlık alanda suya batmış halde buldu. Araç, çekici yardımıyla çıkarıldı.
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