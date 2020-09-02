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Haberler Aydın Başkan Kaplan yatırımcıları Koçarlı’ya davet etti

Başkan Kaplan yatırımcıları Koçarlı’ya davet etti

Başkan Kaplan yatırımcıları Koçarlı’ya davet etti
Giriş Tarihi: 2.9.2020

Aydın Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, 3'üncü bölge teşviklerinden yararlanacak Aydın'daki 11 ilçe arasında bulunan Koçarlı'ya yatırımcıları davet etti. Başkan Kaplan, "Koçarlı'nın sanayileşerek büyümesi ve kalkınma hedefi noktasında yatırımcılarımıza tüm imkanlarımızı seferber etmeye hazırız" dedi. Koçarlı'ya Organize Sanayi Bölgesi kurulması için çalışmalara başladıklarını dile getiren Kaplan, "Türkiye'nin 600'ncü en büyük ilçesiyiz. 10 yıl içerisinde ilk 500 arasına girip, kalkınan Türkiye'den de pay almalıyız. Yeter ki el birliğiyle gönül birliğiyle ilçemizin menfaatleri noktasında kenetlenelim" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKCE

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