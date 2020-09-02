Kazanın ardından yolu kapattılar

AYDIN Germencik'te Nevzat Elveren (72) ışık ihlali yaptığı öne sürülen Mehmet Ç. yönetimindeki otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Kazayı duyan Elveren'in yakınları ve mahalle sakinleri olay yerine akın etti. Aynı yerde sürekli kaza olduğunu belirterek yolu trafiğe kapatan öfkeli kalabalık, Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel ile konuşmalarının ardından eylemine son verdi.

İHSAN KARATAŞ