Oyuncu Yıldırım, bu kez alkış değil yardım bekliyor

AYDINLI tiyatro ve sinema sanatçısı Ömer Faruk Yıldırım'a (52) karaciğer nakli için donör bulundu. Akdeniz Üniversitesi Nakil Birimi'nde ameliyata hazırlanan Yıldırım'ın tedavi öncesi ve sonrası masrafları için Aydın Valiliği onayıyla yardım kampanyası başlatıldı. Yıllarca gönül verdiği tiyatro ve sinemada alkışlandığını belirten Yıldırım, "Bu kez alkışa değil, tedavim için ihtiyacım olan 100 bin liraya ihtiyacım var. Duyarlı ve hayırsever vatandaşların desteğini bekliyorum" dedi. HEPATİT B'ye bağlı siroza yakalanan ve yakınlarından alınan kan örnekleri uyumlu çıkmayan Yıldırım'a donör bulundu. Akdeniz Üniversitesi'nde organ nakli randevusu alınan Yıldırım'a yardım için eşi Zeynep Yıldırım adına Ziraat Bankası Aydın Şubesi'nde TR710001000033676802095005 iban numarasıyla hesap açıldı.

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