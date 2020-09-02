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Haberler Aydın Yaşatmak için çok uğraştılar ama...

Yaşatmak için çok uğraştılar ama...

22 yaşındaki , otomobiliyle kanala uçtu. Sağlık ekiplerinin hayatta tutmak için seferber olduğu genç kız, boğularak yaşamını yitirdi.

Yaşatmak için çok uğraştılar ama...
Giriş Tarihi: 2.9.2020

Aydın'ın Efeler ilçesinde sürücüsü 22 yaşındaki Ayşegül Aydın'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Genç kadını kurtarmak için zamanla yarış başladı. Suyun içerisindeki araçtan güçlükle çıkarılan Aydın, hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ayşegül Aydın, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kazım YÖRÜKCE

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