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'da feci ! Traktöre çarpan kamyonet...

’ın Köşk ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet traktöre arkadan çarptı. Yoldan çıkıp refüje uçan traktörün sürücüsü yaralandı. Kazadan sonra bir kişinin kamyoneti kendisinin kullandığını ileri sürmesi üzerine polis ekipleri soruşturma başlattı. Kamyoneti kimin kullandığını güvenlik kameraları incelendikten sonra netleşeceği öğrenildi.

Aydın'da feci kaza! Traktöre çarpan kamyonet...

05.09.2020, 21:48

Kaza saat 19:00 sıralarında Aydın Denizli karayolunda meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 45 V 3552 plakalı kamyonet Nazilli-Aydın istikametinde seyir halindeyken Köşk girişinde Kenan E. yönetimindeki traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet yola devrilirken, Kenan E. traktörüyle birlikte refüje savruldu. Kazaya gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil servis ekiplerine bildirerek yardım istedi.

Kazada hafif yaralanan Kenan E. tedbir amaçlı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Görgü tanıkları kamyonetin süratli geldiğini ve duramayarak traktöre çarptığını belirtirken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

İHA

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