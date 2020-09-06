Sazlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile tartışmaya başladı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.
Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.
Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhittin Çankaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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