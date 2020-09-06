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Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika... Aydın'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhittin Çankaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.