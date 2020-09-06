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Haberler Aydın Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

'da : 1 ölü, 5 yaralı

Son dakika... 'ın Söke ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada bir kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Aydın'da bıçaklı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

AA

06.09.2020, 12:39

Sazlı Mahallesi'nde aralarında husumet bulunan iki aile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflar bıçakla birbirine saldırdı. Kavgada 6 kişi bıçakla yaralandı.

Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri gönderildi.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralılardan Muhittin Çankaya müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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