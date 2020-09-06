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Aydın'da tur minibüsüyle taksi çarpıştı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde tur minibüs ile ticari taksi kavşakta çarpıştı. Kazada 2 hafif yaralandı. Polis ile ilgili soruşturma başlattı.

Aydın'da tur minibüsüyle taksi çarpıştı

06.09.2020, 09:34

Kaza, Davutlar yolu Anadolu Bankacılar Sitesi önünde saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Davutlar istikametinden Kuşadası istikametine seyir halinde olan Orhan K. yönetimindeki 35 KF 4780 plakalı tur minibüsü, Orhangazi Caddesi'nden Davutlar Yoluna çıkmak isteyen Dursun K. (22) yönetimindeki 09 T 3136 plakalı taksi ile kavşakta çarpıştı. Kazada tur minibüsü yol kenarında bulunan tarlaya uçtu. Kaza yerine çok sayıda 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Rus asıllı Lıudmila Evseeva ve Polına Evseeva yaralandı. Kaza yerine gelen ambulansla yaralılar Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Taksi sürücüsü Dursun K.'nın yapılan testinde 0.50 promil alkollü olduğu öğrenildi. Rusya'dan Kuşadası'na tatile gelen turistlerin, Muğla'nın Dalyan ilçesine gezi için yola çıktıkları öğrenildi. Taksi sürücüsüne ise alkollü araç kullanmaktan 1228 TL idari para cezası kesilirken ehliyetine ise 6 ay süre ile el konuldu. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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