Koronayı yenenler anlatıyor: Yoğun bakımda ölümden döndüm

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşayan evli ve 2 kız babası Yaşar Akkaya, 3 ay önce katıldığı bir yakınının cenaze töreninde yakalandığı korona virüsü hastalığı yüzünden uzun ve güç bir tedavi süreci geçirdi. 58 yaşındaki Akkaya, yoğun bakımda haftalarca yaşam savaşı verdi ve kurtulduktan sonra ilk sözü 'Ölümden döndüm' oldu.

İMMÜN PLAZMA İLE

Katıldığı cenaze töreninden sonra rahatsızlanan ve başvurduğu hastanede yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan Yaşar Akkaya, 25 gün boyunca yoğun bakımda kaldı. Durumu kötüye giden ve solunum sıkıntısı çeken Akkaya, İmmün Plazma ve Ekstrakorporeal Sitokin Hemadsorbsiyon tedavilerinin birlikte ilk kez uygulanmasıyla hayata tutundu.

NEFES ALAMIYORDUM

Korona virüsüne karşı verdiği yaşam savaşını anlatan Akkaya, "Cenazede kimseyle tokalaşmadım, maskemi taktım. Cenazenin ardından nefes darlığı çekmeye başlayınca hemen hastaneye gittim. Yapılan testlerde korona virüsüne yakalandığım ortaya çıktı. Tedavime başlandı ancak 2 gün sonra fenalaştım. Yoğun bakıma aldılar. 25 gün yoğun bakımda kaldım. Çok acı çektim, nefes alamıyordum. Hastalığı yenen bir kişiden alınan kandan nakledilen immün plazma tedavisiyle yaşama döndüm" dedi.

ÇOK KORKTUM

"Çok şükür hayattayım ama ölümün eşiğinden döndüm. Eşime ve çocuklarıma kavuşamayacağım diye çok korkmuştum. İnsanları şu an rahat görüyorum. Ancak kimse virüsü hafife almasın. Virüs bulaşırsa onu yenmek hiç kolay bir iş değil. Günlerce acı içinde soluk almaya çalışmanın ne demek olduğunu tahmin bile edemezsiniz. Herkes önlemlerini alsın ve kurallara uysun" diye konuştu.

KAZIM YÖRÜKÇE