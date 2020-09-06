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Haberler Aydın Otizmli çocuğa öldüresiye dayak

Otizmli çocuğa öldüresiye dayak

Otizmli çocuğa öldüresiye dayak
Giriş Tarihi: 6.9.2020

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde yaşayan, 16 yaşındaki otizmli Abdullah Aydın, apartmanının önünde oynadığı için komşusu Kazım Ü. (45) tarafından darp edildi. Darp ettikten sonra boğazını sıkarak otizmli gencin canına kast eden Kazım Ü'nün elinden alınan gence hastanede darp raporu alan ailesi şikayetçi oldu. Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan Kazım Ü. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Otizmli oğlunun olayın şokunu üzerinden atamadığını ve rüyasında sayıkladığını belirten gözü yaşlı anne Dilek Baş, "Oğlumu öldürmeye teşebbüs eden o kişi, elini kolunu sallayıp geziyor" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

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