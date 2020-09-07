Aydın Nazilli'de kumar baskını!

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kahvehaneye yapılan baskında kumar oynayan dört kişiye ve iş yeri sahibine idari para cezası yazıldı.



Edinilen bilgiye göre dün gece saatlerinde Nazilli Turan Mahallesinde faaliyet yürüten bir kahveye gece düzenlenen operasyonda iş yeri içerisinde 4 vatandaşın masa etrafına oturduğu ve masa üzerinde 10 bin TL para ile birlikte çeşitli renkler de pullar ele geçirildi. İş yeri işletmecisi S. M. hakkında' kumar oynamak için yer ve imkan sağlama' suçundan adli tahkikat başlatıldığı, oyun oynayan 4 kişiye de idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

İHA

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