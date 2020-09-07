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Haberler Aydın Başkan Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Son dakika haberine göre, Başkan , Aydın'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla ve Belediye Başkanı 'na tebrik mesajı gönderdi.

Başkan Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

07.09.2020, 12:09

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy ve Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

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