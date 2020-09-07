Başkan Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Başkan Erdoğan, Aydın'ın kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Hüseyin Aksoy ve Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na tebrik mesajı gönderdi.

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