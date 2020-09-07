Taburcu oldu ama yaşadığına sevinemedi

Aydın'da kına gecesi yaptıktan sonra düğünlerine iki gün kala trafik kazasında eşini kaybeden Seren Varol, hastaneden taburcu oldu. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayata tutunmayı başaran genç kadın, eşinin ölüm haberiyle yıkıldı. Kaza, Bursa'da meydana geldi. İddiaya göre, Aydın'da kına gecesi yapan Mutlu Varol (32) ile Seren Varol, 4 Eylül Cuma günü düğün töreni için Bursa'ya gitti. Burada düğün hazırlıkları sırasında feci şekilde kaza geçiren çiftten Mutlu Varol olay yerinde hayatını kaybederken, 25 yaşındaki Seren Varol ağır yaralandı. Talihsiz kadın Bursa Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

GÖZLERİNİ AÇTI

Mutlu Varol'u kaybetmenin acısını yaşayan aile yakınlarına Seren'den iyi haber geldi. Yoğun bakımda gözlerini açan Seren, normal servise alındı. Eşinin ölümünden habersiz genç kadının, doktoruna "Cumaya düğün var beni taburcu edin" demesi yürek burktu. Tedavisinin ardından taburcu olan kadın eşinin öldüğünü öğrenince göz yaşlarına boğuldu.

İHSAN KARATAŞ