1500 yıllık zeytin ağacının yanına yapılan villa yıkıldı

Kuşadası'nda profesyonel turist rehberliği yapan Ceyda Baydur, temmuz ayında sabah sporu yaparken, Kadınlar Mahallesi'nde 'Anıt Ağaç' olabileceğini düşündüğü bir zeytin ağacı gördü. Baydur, durumu EKODOSD yetkililerine bildirdi. Dernek Başkanı Bahattin Sürücü ve aralarında Prof. Dr. Hüseyin Cahit Şat'ın da bulunduğu uzman bir ekip, ağacı incelemek için söz konusu adrese gitti. Ekip, bölgeye vardığında zeytin ağacının hemen yanına 2 katlı villa inşa edildiğini gördü.

SAHİBİ TARAFINDAN YIKILDI



EKODOSD tarafından yapılan ön çalışmada zeytin ağacının 1500 yıllık olduğu tespit edildi. Çalışmanın ardından durum Kuşadası Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü'ne bildirildi. Belediye Başkanı Ömer Günel'in talimatıyla harekete geçen ekipler, Kadınlar Denizi Mahallesi, 588'inci Sokak, 1806 Ada, 3 Nolu parselde yer alan villanın 5 yıllık yapı ruhsat süresinin dolduğunu belirledi.





Kuşadası Belediyesi yetkilileri, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 32 ve 42'nci maddesi doğrultusunda Belediye Meclis Encümeni'nin aldığı yıkım kararını villa sahibine bildirdi. Kararın bildirilmesinin ardından villa, dün sabah saatlerinde sahibi tarafından zabıta görevlilerinin gözetiminde yıkıldı.

Kuşadası'nda kaçak yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirten Başkan Günel, "İlçemizin doğal ve tarihi yapısını bozan her şeyin takipçisiyiz. 5 yıllık ruhsat süresi dolan villa zabıta ve Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimizin gözetiminde dün sahibi tarafından yıkıldı" diye konuştu.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise gerekli yaptırımları uyguladığı için Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e teşekkür etti.

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YAPI RUHSATININ SÜRESİNİN DOLMASI

3194 sayılı İmar Kanunu'nun 29. maddesine göre ruhsat tarihinden itibaren iki yıl içinde yapıya başlanmadığı veya yapıya başlanıp da her ne sebeple olursa olsun, başlama müddetiyle birlikte beş yıl içinde bitirilmediği takdirde verilen ruhsat hükümsüz sayılır. Bu durumda, yapı da ruhsatsız hale gelir.