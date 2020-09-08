Anneleriyle kaybolan kız kardeşler bulundu

Efeler'de eşi cezaevinde olan Danica Maria Özcan, kızları 4 yaşındaki Cihan Ada ve 2 yaşındaki Zeynep Deniz ile 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Birlikte yaşadığı gelini ve torunlarının eve dönmemesinin ardından Özcan, polise kayıp başvurusunda bulundu.

YENİ ASIR DUYURMUŞTU

Yeni Asır'ın, "Anne ve iki kızından haber yok" başlıklı haberinin ardından bir kişinin kayıp anne ile kızlarının yerini ihbar etmesi üzerine, İstanbul Çekmeköy'de bildirilen adrese giden polis, anne ile iki kızını buldu. Mahkeme kararıyla torunlarının velayetini annelerinden alan dede Cihan Özcan ile kızı Özge Özcan'a kız kardeşler teslim edildi. Torunlarına kavuşmanın sevincini yaşayan Özcan ailesi , Yeni Asır'a desteğinden dolayı teşekkür etti.



DUR İHTARINA UYMAYAN ARAÇTA 56.5 KİLO ESRAR

VAN Tuşba'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ve elektrik direğine çarpan otomobilde, narkotik köpeği 'Bozo' ile yapılan aramada 56 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Araçta bulunan kişiler kaçarak izini kaybettirirken, olay yerine gelen ekipler, narkotik köpeği 'Bozo' ile aracı didik didik etti. Otomobilin bagajında iki koli içerisinde 56 kilo 400 gram eroin ele geçirilirken, polis kaçan zanlıları yakalama çalışması başlattı.

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