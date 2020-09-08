O günleri hatırlamak bile istemiyorum

İzmir'de yaşayan 30 yaşındaki Sultan Erdoğan, 8 yıldır görev yaptığı Ege Üniversitesi Hastanesi'nde yeni tip korona virüse (Covid-19) yakalandı. Alınan bilgiye göre, çalıştığı hastanede Pandemi servisinde görevde iken korona virüs testi yaptıran hemşire Erdoğan'ın sonucu pozitif çıktı. Test sonrası hemen tedavi altına alınan Sultan Hemşire, korona virüsü yenerek sağlığına kavuşmayı başardı.

'CİĞERLERİME İNMEDİ'

Diğer hastalıklarda olduğu gibi korona virüsle mücadelede de insanüstü bir gayret sarf eden görünmeyen kahramanların arasına yeniden katılan Erdoğan, "Hastanede görev yaptığım sırada vücudum virüsle tanıştı. Çok şiddetli baş ağrılarım oldu. Çalışmanın vermiş olduğu yorgunluktur diye ilk başlarda pek önemsemedim. Tat ve koku almada azalma, ara ara nefes darlıkları da olunca test yaptırdım ve sonuç pozitif çıktı. Yapılan kontrollerin ardından virüs ciğerlerime inmeden ilaç tedavim başladı. Evde tek başıma karantinadaydım. Karantina sürecinde halsizlik, çabuk yorulma, tamamen kaybolan tat ve koku hissi ve iştahsızlık yaşadım. Olabildiğince ruhsal ve psikolojik yönden sağlıklıydım. Bu yüzden hastalığı hızlı bir şekilde yenerek sağlığıma kavuştum" diye konuştu.

'İNSANI ÇÖKERTİYOR'

Virüsün etkilerinin vücudundan tamamen kaybolduğunu belirten Erdoğan, "Bu virüs bedenen ve ruhen insanı çökertiyor. İyileşseniz bile insanın üzerinde bir damga bırakıyor. Virüse yakalandığımızı öğrenince iyileşmiş olsanız bile insanlar sizden uzaklaşıyor. Hemşire olarak onlarca hasta gördüm, bizzat ben virüsü yaşadım. Virüs bana çok şey öğretti ama o günleri hatırlamak dahi istemiyorum" açıklamasını yaptı.



'LÜTFEN BİZİM İSİMİZİ KOLAYLASTIRIN'

İZMİR'DE bir dönem vaka ve vefat sayılarında azalma eğilimine girildiğini aktaran Sultan Hemşire, "Ben normal servisime geçtim ancak vaka sayıları artınca yeniden pandemi servisinde görev yapıyorum. Bu süreçte en fazla yük sağlık çalışanlarının omuzlarında. İnsanlar maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyarak bu hastalıktan korunabilir ve bizlerin işini kolaylaştırabilirler. Bunun için herkesin kurallara uymalarını tavsiye ediyorum" dedi.

Kazım YÖRÜKCE