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Haberler Aydın Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa sürede yakalandı

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa sürede yakalandı

’ın Efeler ilçesinde polisin ‘Dur’ ihtarına uymayan araç sürücüsü kovalamacanın ardından kısa sürede yakalandı.

Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü kısa sürede yakalandı

09.09.2020, 18:42

Olay, Efeler Mahallesi'nde saat 03.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AL 455 plakalı araç sürücüsü, kontrol noktasında polislerin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. İhtara uymayarak kaçan araç sürücüsünü takip eden polis ekipleri aracı, 1401 sokak ile 1446 sokağın kesişimde durdurdu.

İDARİ İŞLEM YAPILDI

Kovalamacanın ardından kısa sürede yakalanan araç sürücüsünün alkollü olduğu tespit edildi. Durdurulan araç çekici marifetiyle olay yerinden götürülürken, kaçan sürücüye de idari işlem yapıldı.



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