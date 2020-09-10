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Haberler Aydın Aydın'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

Aydın'da 16 kurtarıldı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 16 , Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Aydın'da 16 kaçak göçmen kurtarıldı

10.09.2020, 08:45

Kuşadası ilçesi açıklarında yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 04.00 sıralarında can salı içinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye sevk edilen ekipler, lastik bottaki 16 kaçak göçmeni kurtardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından 16 kaçak göçmen karaya çıkarıldı.

DHA

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